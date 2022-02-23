انتهت، منذ قليل، مباراة فياريال ويوفنتوس ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

فلاهوفيتش يتقدم سريعًا في مباراة فياريال ويوفنتوس:

وبدأت مباراة فياريال ويوفنتوس بشكل سريع للغاية، ونجح دوسان فلاهوفيتش في هز الشباك بعد مرور 32 ثانية على انطلاق المواجهة الأوروبية، بعد تلقيه كرة مميزة من دانيلو، ليطلق تسديدة صاروخية ويسجل الهدف الأول.

وكاد فياريال أن يتعادل سريعًا عن طريق لو سيلسو، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم، وسدد جروينفيلد كرة قوية، إلا أن حارس اليوفي تشيزني نجح في التصدي لمحاولته على مرتين.

واعتمد اليوفي على الهجمات المرتدة، وكاد موراتا أن يسجل الهدف الثاني، ولكن مرت تسديدته أعلى المرمى، ولعب لو سيلسو عرضية كاد دي ليخت أن يضعها بالخطأ في مرماه، إلا أنها مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول من مباراة فياريال ويوفنتوس بتقدم الفريق الإيطالي بهدف نظيف.

فياريال يتعادل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد موراتا أن يعزز تقدم فريقه عند الدقيقة 47، ولكن مرت تسديدته بجوار المرمى، ومرر لو سيلسو الكرة إلى ألبيرتو مورينو عند الدقيقة 56، ليسدد كرة سهلة في أيدي تشيزني.

ونجح داني باريخو في تسجيل التعادل عند الدقيقة 66، بعد انفراده بالمرمى من تمريرة رائعة من كابوي، وسدد فلاهوفيتش كرة قوية، ولكن الحارس رولي تألق وأبعدها على مرتين، لتنتهي مباراة فياريال ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا بالتعادل بنتيجة 1/ 1.