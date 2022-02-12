نجح الفريق الكروي الأول بنادي التعاون في الفوز على جاره الرائد بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة التعاون والرائد:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل سكري القصيم هدفين في 3 دقائق عبر كل من المصري مصطفى فتحي والكاميروني تاوامبا في الدقيقتين الـ 67 و الـ70.

وعاد فتحي ليضيف ثاني أهدافه والثالث لـ سكري القصيم في الدقيقة الـ84.

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 21 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الرائد عند 25 نقطة في المركز الثامن.