شاركت وزارة التعليم، المجتمع الدولي في تفعيل “اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم” الذي يصادف اليوم 11 فبراير في كل عام؛ وذلك لإبراز دور المرأة السعودية في منظومة البحث والابتكار، والإسهامات التي قدمتها في تطوير المجالات العلمية والبحثية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وانطلاقًا من اهتمام وزارة التعليم بدعم البحوث والابتكارات في شتى مجالات العلوم، أطلقت الوزارة عددًا من المبادرات لتمكين المرأة في الجامعات السعودية، وذلك إيمانًا منها بدور المرأة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، وإحداث تطورات ملموسة لصالح المجتمع.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى إسهامات ريادة المرأة في مجال البحث والابتكار والتطوير حيث ارتفعت إسهاماتها في نسبة النشر العلمي المصنّف بنسبة 91% خلال الثلاث السنوات الماضية، إضافة إلى زيادة نسبة استشهاد الأوراق العلمية للباحثات إلى 52%، مشيرة إلى تميز المرأة في مجالات العلوم المختلفة، مثل العلوم الصحية والطبية، العلوم الأساسية، العلوم الهندسية، والتقنية وعلوم الحاسب.