قال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، إن الشتاء ينتهي فلكيًا يوم 1443/8/18هـ الموافق 21 مارس.

مواسم الشتاء

وأضاف الحصيني في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر، إن موسم الشبط ينتهي بنهاية البلدة 1443/7/8هـ، الموافق 9 من فبراير، مشيرًا إلى أن موسم العقارب 39 يومًا بدايتها 1442/7/9هـ، أي 10 فبراير، وعدد نجومها ثلاثة.

وأوضح الحصيني أن نجوم موسم العقارب هي سعد الذابح وسعد بلع، وهما يقعان في الشتاء وأيامهما 26 يومًا، وسعد السعود وعدد أيامه 13 يومًا يقع في فصل الربيع.

ولفت الباحث في الطقس إلى أن فصل الشتاء سينتهي فلكيًا في 1443/8/18هـ، الموافق 21 مارس بتعامد الشمس على خط الاستواء.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، استمرار تأثير نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة، في حين تكون سماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا على جازان، عسير والباحة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على سواحل جازان، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة يصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.