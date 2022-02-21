قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: “نحن الآن في برد عقرب الدم، وبردها يدمي أنوف الإبل”.

نحن الآن :

في برد عقرب الدم

فبردها يدمي أنوف الأبل

وهي بداية مرحلة التقلبات الجوية والأمراض الموسمية

ومن الملاحظ :

أن برد العقارب لهذه السنة طال على غير عادته

وهذا مؤشر على أن الشتاء سيطول على أثرها

والصيف سيحل علينا بشكل مفاجيء دون مقدمات

pic.twitter.com/KXGhWlgKOU

— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 21, 2022

مرحلة التقلبات الجوية

وأضاف الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: “وهي بداية مرحلة التقلبات الجوية والأمراض الموسمية، ومن الملاحظ أن برد العقارب لهذه السنة طال على غير عادته”.

وتابع د. خالد الزعاق “هذا مؤشر على أن الشتاء سيطول على أثرها، والصيف سيحل علينا بشكل مفاجئ دون مقدمات”.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تعالى يطرأ انخفاض تدريجياً في درجات الحرارة على جنوب المملكة ويستمر على شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشمالية الغربية من المملكة.