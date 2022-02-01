قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق: إن غدًا الأربعاء غرة شهر رجب، ومعظم أيامه داخلة في موسم العقارب، وهو الموسم الذي نعيش فيه 4 فصول في يوم واحد، وتكثر فيه السحب الصيفية العلوية.

غداً الأربعاء :

غرة شهر رجب

ويومه الأول هو اليوم الأشهر لمواليد معظم السعوديين منذ عقود

بما يسمى بمواليد واحد سبعة

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 1, 2022

مواليد شهر رجب:

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بتويتر: “رجب هو الشهر السابع من شهور السنة العربية ورجب مأخوذ من الرجوب أي التعظيم، فقد كان العرب يعظمونه، ومن شدة تعظيمهم له أنهم كانوا لا يتلاعبون فيه بالتقديم أو التأخير، وهو ما يعرف بـ(النسيء)، فقد ظلت القبائل العربية تتلاعب في شهورها 40 سنة حتى جاء الإسلام وأبطل هذا ويقول سبحانه: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ}”.

وأشار الزعاق إلى أن اليوم الأول من شهر رجب هو اليوم الأشهر لمعظم مواليد المملكة منذ عقود، فهم يشتركون في اليوم والشهر ويختلفون في السنة بما يسمى مواليد واحد سبعة.

طقس اليوم:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة على جازان، عسير، الباحة وأجزاء من شرق ووسط المملكة وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع فرصة تكوّن الصقيع على مرتفعات تبوك (جبل اللوز- علقان).

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية غربية على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي:

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة تتحول غربية إلى شمالية غربية مساءً بسرعة 20- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.