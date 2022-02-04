قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن غدًا السبت، هو آخر موسم الشبط ويوم الأحد أول العقارب، مشيرًا إلى أن موجات البرد القارص والقارس انتهت وبدأ موسم الربيع الممتع.

غداً السبت :

آخر موسم الشبط ويوم الأحد أول العقارب

ومعنى ذلك أن موجات البرد القارص والقارس انتهت وبدأ موسم الربيع الممتع

وبقي علينا موجات معتادة تأتينا على فترات تكون متقاربة خلال العقارب ومتباعدة خلال الحميمين

ومدة العقارب 39 يوماً

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 4, 2022

بداية موسم العقارب:

وأضاف الزعاق خلال مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، أن المربعانية هي الشبط والعقارب، وهو موسم الشتاء الفعلي حيث يبدأ مع موسم الشبط أول ديسمبر، وينتهي مع نهاية موسم العقارب آخر فبراير، لافتًا إلى أن موسم العقارب معتدل لكنه لا يخلو من موجات برد مباغتة.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية أن سبب تسمية هذا الموسم بالعقارب، لأن برده يأتينا ويلسعنا على حين عفلة من أمرنا كلسع العقرب ومدته 39 يوميًّا مقسمة على 3 وهم: عقرب السم وعقرب الدم وعقرب الدسم، وأشدها بردًا عقرب السم.

وتابع الزعاق أن معظم أيام شهر رجب داخلة في موسم العقارب، وهو الموسم الذي نعيش فيه 4 فصول في يوم واحد، ويتميز كذلك بكثرة السحب الصيفية العلوية.