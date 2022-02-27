أكد الإعلامي وليد الزهراني، أن مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع مدربه الأرجنتيني ميغيل روسو غير مقنع خلال الفترة الأخيرة.

مستوى النصر غير مقنع في الفترة الأخيرة:

وقال وليد الزهراني: “مستوى النصر غير مقنع في الآونة الأخيرة، واختيار ميغيل روسو للتشكيل في آخر المواجهات لم يكن موفقًا إلى حدٍّ ما”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “وذلك بجانب عدم توفير الإدارة للاحتياجات الماسة لدى الفريق كحارس المرمى والظهير الأيسر، وجلب لاعبين لا يحتاجهم الفريق”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج المنصة عبر إذاعة ألف ألف: “النصر يملك عناصر مميزة على الصعيد المحلي، ولكن العنصر الأجنبي لم يقدم الإضافة المرجوة منه حتى الآن بما يتوافق مع قوة المنظومة المحلية”.

واختتم الزهراني تصريحاته قائلًا: “قلب الدفاع وحراسة المرمى تشكلان أساسًّا قويًّا لأي فريق يرغب في المنافسة، وأرى بأن العالمي يفتقد لهما إلى حدٍ بالرغم من تواجد موري الذي لم يوازي أداؤه الفني قيمته المادية”.

العالمي يتجاوز أبها:

ولعب النصر ضد أبها بالأمس على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

ورفع العالمي رصيده إلى 44 نقطة ليعزز تواجده بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 28 نقطة في المركز السادس.