يبدو أن النجم سلطان الغنام سيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لفترة طويلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة أبها.

تفاصيل إصابة سلطان الغنام

وكان سلطان الغنام قد تعرض لإصابة قوية فد الركبة اليسرى خلال مباراة النصر ضد أبها، ولم يستطع استكمال اللقاء ليغادر الملعب في الشوط الأول، ويشارك منصور الشمري بدلًا منه.

وكشف الإعلامي نواف التميمي تفاصيل إصابة النجم النصراوي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “الحمد لله على كل حال، إصابة سلطان الغنام بتمزق في أربطة المفصل”.

وفي السياق ذاته، أوضح الإعلامي أحمد العجلان مدة غياب اللاعب عن المستطيل الأخضر، وقال عبر حسابه على “تويتر”: “من المتوقع أن يكون غياب نجم النصر سلطان الغنام عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع”.

النصر يفوز على أبها بثنائية

ولعب النصر ضد أبها بالأمس على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 44 نقطة ليعزز تواجده بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز السادس.