انتهت اليوم الخميس الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، فيما لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية للمخالفين.

وخلال الفترة الماضية دعت وزارة التجارة المنشآت إلى تصحيح أوضاعها تجنباً للعقوبات، كما استعرضت العديد من النماذج الناجحة لمنشآت صححت الأوضاع وحققت أرباحاً مليونية في جميع مناطق المملكة.

عقوبات نظامية رادعة:

وكان برنامج مكافحة التستر قد شدد على جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر أهمية تصحيح أوضاعهم خصوصًا المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية “مليوني ريال” والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال.

تصحيح الأوضاع:

وأكد البرنامج، في وقت سابق، أنه يمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).

تخفيف الاشتراطات:

كذلك أعلن البرنامج تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية وذلك بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليون إلى 10 مليون ريال سعودي، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات.