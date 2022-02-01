أعلنت المملكة استثمار 6,4 مليار دولار في تقنيات المستقبل، من خلال مجموعة شراكات لبعض الجهات، وذلك على هامش مؤتمر LEAP، المنعقد في الرياض.

الاستثمار في تقنيات المستقبل

وقررت المملكة إجراء شراكة بملياري دولار بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة تابعة لـ”علي بابا” في المجال التقني، فيما تستثمر شركة stc مليار دولار في الكابلات البحرية ومراكز البيانات، أما نيوم فقررت استثمار مليار دولار لمبادرة ميتافيرس للمقيمين والزوار.

مؤتمر LEAP

وتأتي استضافة السعودية لمؤتمر LEAP التقني الدولي ترسيخًا وتعزيزًا لمكانتها؛ كمركز إقليمي للتقنية والابتكار في المنطقة كأحد أهم مستهدفات رؤية 2030.

كما يعد تنظيم المملكة العربية السعودية لمؤتمر LEAP، انعكاسًا لحرص سمو ولي العهد على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في العالم تحقيقًا لمُستهدفات رؤية المملكة 2030م في القطاعات الواعدة وتقنيات المُستقبل.

إقامة الأحداث العالمية على أرض المملكة

كما يجسد مؤتمر LEAP التقني الدولي دعم ورعاية سمو ولي العهد لإقامة الأحداث العالمية على أراضي المملكة العربية السعودية لجعلها مركزًا عالميًا متقدمًا في تنظيم الأحداث التقنية.

ويعكس المؤتمر أيضًا حرص المملكة العربية السعودية على تنظيم محفل دولي بحجم مؤتمر LEAP، الأمر الذي يؤكد رعاية سمو ولي العهد لقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء والبحث والابتكار، بما يجعل من المملكة وجهة عالمية في هذه المجالات.