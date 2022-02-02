بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اليوم، مع وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين المهندس كمال أحمد، تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق الاستثمار.

مؤتمر LEAP:

وأكد الاجتماع الذي جاء خلال مؤتمر LEAP التقني الدولي الذي تحتضنه هذه الأيام الرياض، دعم ريادة الأعمال الرقمية ودفع عجلة التنمية المستدامة والتقنية الخضراء.

تعاون مع فنلندا:

كما بحث معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مع معالي وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية في فنلندا فيلي سكيناري، أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار التقني، ودعم ريادة الأعمال الرقمية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض توجهات الوزارة الإستراتيجية الساعية إلى تمكّين المملكة رقميًا، وتنمية القدرات والمواهب الرقمية، وأكد الجانبان تعزيز التعاون بين المملكة وفنلندا وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.