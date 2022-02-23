احتفلت هئية السياحة بيوم التأسيس وذلك مجمع البارك مول حيث تم عمل تصميم يحاكي قصر المصمك تم عرض من خلاله التراثيات القديمة والخياطة النسائية على أرض الواقع واشتملت عروض للعرضة السعودية والازياء النسائية القديمة ، كما تم عرض مرئي عن تاريخ السعودية .

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