يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات ضد الهلال ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب يُعاني ضد الهلال

ولم ينجح الليوث في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال آخر 14 مباراة جمعت بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ما يحفز لاعبي الشباب للظهور بشكل مميز وخطف نقاط مباراة اليوم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز 9 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات، كان آخرها مواجهتهما في الدور الأول هذا الموسم، والتي انتهت بنتيجة 1/1.

ويعود آخر فوز حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، إلى مباراة الدور الأول في أكتوبر عام 2014، حينما فاز بهدف لاعبه الكوري بارك تشو في الدقيقة 92.

مباراة اليوم في دوري المحترفين

ويلعب الهلال ضد الشباب، مساء اليوم الخميس، على ملعب فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.