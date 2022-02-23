يواصل مجلس الصحة الخليجي فعاليات مبادرة (هيلثكون) التي تستمر حتى يوم الخميس 24 فبراير الجاري، بفوز فكرة إحدى المجموعات الطلابية المشاركة من جميع دول الخليج.

ويأتي اسم الفعالية كاسم مركب يشمل كلمة (صحة-تسويق-عمل مستمر)، والفعالية عبارة عن مسابقة ابتكار يجتمع فيها طلاب من جميع دول الخليج في فرق عمل متعددة المهارات بهدف تصميم الحلول التسويقية وابتكار وتصميم لحملات توعوية تعالج التحديات الصحية في المجتمع الخليجي، مما يعزز دور مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في نشر الوعي الصحي وتغيير السلوك.

أفكار تسويقية متنوعة:

وستقدم فعالية (هيلثكون) أفكار تسويقية متنوعة لحملات توعوية صحية من مختلف الفرق الخليجية المشاركة، والتوعية حول أبرز القضايا الصحية، وجلسات التدريب وورش العمل في مجال إعداد حملات توعية تسويقية، وجلسات إرشادية من مختصين في مجال التسويق، وخبرة عملية ضمن فريق لبناء حملة تسويقية قابلة للتطبيق، وفرصة عرض الحملات المعدة على لجنة تحكيم متخصصة ومناقشتها.

أهداف عديدة:

وتسعى المبادرة لتحقيق العديد من الأهداف أهمها: تعزيز تكاتف وترابط الشعوب الخليجية من خلال العمل المشترك والوعي بالمشاكل الصحية القائمة بكل دولة، وإشراك الشباب الخليجي للارتقاء بالمحتوى التسويقي، وإيجاد حلول صحية توعوية تساعد في حل أبرز الأمراض المختارة، وتعزيز مشاركة الطلاب في المبادرات المجتمعية وتطوير مهاراتهم، وتشجيع الإبداع والتطوير في التوعية الصحية وتطبيقاتها.

وتستهدف الفاعلية شريحة محددة للمشاركين وهم طلاب البكالوريوس بتخصص التسويق المتبقي على تخرجهم سنتين أو أقل، و الأكاديميين والممارسين والمهتمين في مجال التسويق، وسيشارك في الفعالية 15 طالب من جميع دول الخليج ويرافق كل فريق مرشد بإجمال عدد 5 مرشدين، ولجنة تحكيم متخصصه في العديد من المجالات التوعوية والتسويقية من مختلف دول الخليج.