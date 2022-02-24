يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، حسمت صفقة حارس مرمى الزمالك والمنتخب المصري، محمد أبو جبل رسميًا.

محمد أبو جبل يوقع لنادي النصر

وقال المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، عبر موقع “تويتر”: “رسمياً الحارس الدولي المصري وحامي عرين نادي الزمالك “القاهري” محمد أبو جبل ٣٣ عاماً وقع لنادي النصر حتى عام ٢٠٢٤”.

وارتبط اسم محمد أبو جبل بالانتقال إلى نادي النصر خلال الفترة الماضية، وأكدت تقارير أن إدارة الأصفر قدمت عرضًا كبيرًا له، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتهي عقد أبو جبل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نهاية هذا الموسم، ويحق له التوقيع لأي ناد دون الحصول على موافقة ناديه، كما صرح مؤخرًا بأنه يتمنى اللعب في الدوري السعودي، ما يسهل التفاوض معه.

التألق خلال كأس الأمم الإفريقية

وكان أبو جبل قد خطف الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مصر الأول لكرة القدم في كأس الأمم الإفريقية، حيث شارك في الأدوار الإقصائية بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي، وظهر بشكل مميز خاصة في ركلات الترجيح.