تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لتدعيم حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم، ليرتبط اسمه بالتعاقد مع المصري الدولي محمد أبو جبل.

النصر يفاوض محمد أبو جبل

وأكد الإعلامي إبراهيم الفريان أن نادي النصر يفاوض حارس مرمى الزمالك المصري محمد أبو جبل، حيث قدم له عرضًا كبيرًا، وشدد على أن اللاعب سيتنازل عن مستحقاته لدى ناديه، كما وجه التهنئة إلى جماهير الأصفر على الصفقة.

ولفت الفريان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النصر قدم الملايين إلى محمد أبو جبل لانتهاء عقده مع ناديه، مؤكدًا صحة هذه المعلومة وفقًا لصديق ينتمي لنادي الزمالك.

وينتهي عقد أبو جبل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد دون الحصول على موافقة ناديه، كما صرح مؤخرًا بأنه يتمنى اللعب في الدوري السعودي.

التألق في كأس الأمم الإفريقية

وكان أبو جبل قد خطف الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث شارك في الأدوار الإقصائية بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي، وظهر بشكل مميز خاصة في ركلات الترجيح.