أنهى نادي الطائي الشوط الأول من مباراة التعاون متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د26’ الهدف الأول لـ #الطائي عن طريق حسن الجبيري

الطائي 1 × 0 التعاون#الطائي_التعاون#قنوات_SSC pic.twitter.com/xeUbePsjD3

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 27, 2022

وسجل اللاعب حسن الجبيري الهدف الوحيد لـ فارس الشمال في الدقيقة الـ26 من الشوط الأول.

ويسعى فارس الشمال للفوز والصعود للمركز السابع في جدول الترتيب عن طريق الوصول للنقطة رقم 28.