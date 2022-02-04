كشف عبدالعزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن أن اجتماع الرابطة أمس الخميس، شهد مناقشة تشفير بعض مباريات دوري المحترفين مستقبلًا.

م.عبدالعزيز العفالق – رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين

ناقشنا الجانب التسويقي والنقل التلفزيوني وموضوع تشفير بعض المباريات واعتمدنا رفع عدد الرعاة على القميص إلى عشرة وندرس مع اتحاد القدم آلية الصعود والهبوط للمواسم المقبلة.#برنامج_شوت pic.twitter.com/s08HNByeti

— برنامج شوت (@Shoot_SSC) February 3, 2022

خطوات للإرتقاء بـ تصنيف الدوري السعودي

وتحدث العفالق لـ برنامج ” شوت” المذاع على قناة SSC قائلًا: “ناقشنا إمكانية تشفير بعض مباريات الدوري في المواسم المقبلة، وذلك للارتقاء بقيمة دورينا، ونسعى إلى رفع تصنيفه، كما ناقشنا أيضًا زيادة عدد الرعاة على قميص الأندية من 7 إلى 10 رعاة”.

وواصل العفالق قائلًا: ” أيضًا تطرقنا إلى جزئية الجانب التسويقي والعمل على رفع مستوى النقل التلفزيوني والبث، كما تم الحديث عن قرارات لجنة الانضباط وتأثيرها على الأندية بحضور رئيس لجنة الانضباط في الاجتماع”.

منع الحضور الجماهيري في مباراة الاتحاد والنصر

يذكر أن لجنة الانضباط كانت قررت أول أمس الأربعاء منع الحضور الجماهيري في مباراة النصر والاتحاد بالجولة الـ20 من الدوري.