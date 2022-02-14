أكد الإعلامي والناقد الرياضي محمد العنزي على أن سامي الجابر هو رجل المرحلة لتدريب الفريق الكروي الأول في نادي الهلال، في حال تمت إقالة المدرب ليوناردو جارديم.

سامي الجابر مطلب كل عشاق الهلال

وقال العنزي اليوم الاثنين عبر حسابه في “تويتر” : ” تقريبًا جميع جمهور الزعيم غير راض على المدرب جارديم، وتقريبًا جميع جمهور الزعيم مقتنعين أن سامي الجابر مدرب وليس متدربًا، أعتقد حان الوقت ليعود سامي لتدريب الأزرق، فهو رجل المرحلة”.

جارديم يُلمح للرحيل

وفي وقت سابق، ألمح المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني بالفريق الكروي الأول في الهلال إلى إقالته من تدريب الفريق، وذلك بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وحذف جارديم صفته كمدرب لـ الفريق من الملف التعريفي لحسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في إشارة إلى رحيله بشكل رسمي عن تدريب الفريق الأزرق.

وأتى قرار الإقالة بسبب الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة وخسارة الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.