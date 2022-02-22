انتهى، منذ قليل، الشوط الأول لمن مباراة الفتح ضد الفيصلي المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم النموذجي بثلاثة أهداف دون رد.

الفتح ضد الفيصلي

وبدأت مباراة الفتح ضد الفيصلي المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، وسط ضغط قوي من لاعبي النموذجي، قبل أن ينجح سفيان بن دبكة في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 24 بعد تلقيه تمريرة من كويفا.

ونجح البيروفي كويفا في إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 42 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثالث عند الدقيقة 45 من تسديدة قوية، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الفيصلي بتقدم النموذجي بنتيجة 3/0.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل النموذجي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي صاحب المركز الـ13.