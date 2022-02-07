وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة إلى نادي الهلال، وذلك بعد تأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب نادي الجزيرة الإماراتي.

الفراج يُشيد بتأهل الهلال للعالمية

وغرد الفراج اليوم عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مهم تواجدنا في كل نسخة من بطولة كأس العالم للأندية، تخيلوا الأهلي المصري شارك 7 مرات في مونديال الأندية، بينما أعظم أنديتنا شارك مرتين وكادت تكون 3 مرات لو لم تُلغ بطولة المونديال في إسبانيا عام 2001.

وأضاف الفراج: ” إن إصرار الزعيم في السنوات الأخيرة على تعويض الغياب السعودي، أمر يستحق الاحترام والتقدير منا جميعًا بدون تعصب أو تحيز”.

مواجهة قوية ضد تشيلسي

ويستعد زعيم آسيا لمواجهة نادي تشيلسي بعد غد الأربعاء، وذلك في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث يطمح الزعيم لتحقيق الإنجاز الكبير والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه.