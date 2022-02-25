يسعى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لإيقاف سلسلة النتائج السلبية التي تحققت مؤخرًا عند مواجهة جاره نادي الاتحاد غدًا في الجولة الـ23 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي حقق نتيجتين سلبيتين في آخر مباراتين:

وكان الراقي تعادل مع الفيحاء في الجولة الـ21 من بطولة الدوري، كما ودع بطولة كأس الملك من دور ربع النهائي على يد نادي الشباب.

وخاض الراقي 27 مباراة، ضد الاتحاد في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة دوري المحترفين، حيث فاز الراقي في 11 لقاء، وكان لـ الاتحاد الفوز في 8 مباريات والتعادل كان حاضرًا في 8 مباريات.

الفوز رقم 12 يهدئ غضب جماهير الراقي:

ويسعى الراقي للفوز رقم 12 وذلك من أجل تهدئة غضب جمهور الأهلي، الذي طالب منذ بداية الموسم وفي أكثر من مناسبة بإقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي.

وكان الراقي خسر مرتين من أصل آخر 3 مباريات في ديربي جدة أمام الاتحاد وتعادل في مباراة.