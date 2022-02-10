خيم التعادل السلبي على مباراة الفيحاء والفيصلي، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الفيحاء والفيصلي

وبدأت المباراة بفرصة ضائعة من اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس في الدقيقة الثالثة، ثم حرم القائم الفيحاء من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والثلاثين، من عمر الشوط الأول.

حارس عنابي سدير يتألق

وفي الشوط الثاني، واصل حارس عنابي سدير، مصطفى ملائكة تألقه حيث أنقذ فرصة هدف محقق من اللاعب موتاري في الدقيقة الـ66.

وأصبح رصيد الفيحاء بعد التعادل 26 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد عنابي سدير 20 نقطة في المركز الحادي عشر.