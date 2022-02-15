يُعد الفيصلي أكثر الفرق ارتكابًا للأخطاء خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي أكثر الفرق ارتكابًا للأخطاء

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي قائمة الأكثر ارتكابًا للأخطاء بـ325 خطأ، يليه الطائي بـ304 أخطاء، فيما حل التعاون ثالثًا، بعدما ارتكب لاعبوه 294 خطأ، يليه الحزم بـ292 خطأ.

ويتواجد الباطن في المركز الخامس بقائمة الأكثر ارتكابًا للأخطاء بعد نهاية الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ284 خطأ، ثم الأهلي بـ282 خطأ، بالتساوي مع فريقي الاتفاق والفتح.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ20، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الشباب، ثم النصر بـ38 نقطة، يليه الهلال بـ31 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم أبها بـ28 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، وحل الرائد ثامنًا بـ25 نقطة، يليه النادي الأهلي برصيد 24 نقطة، ثم الطائي برصيد 22 نقطة، ثم التعاون بـ21 نقطة.

ويقع الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، ثم الباطن بـ19 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.