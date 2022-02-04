عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اجتماعًا بأعضاء بعثة الهلال وذلك قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية بعد غد الأحد.

سبب اجتماع الفيفا مع لاعبي الهلال:

ونشر الحساب الرسمي لـ الزعيم عبر “تويتر” صورًا من اجتماع الفيفا مع لاعبي الأزرق وذلك لشرح قوانين ولوائح بطولة كأس العالم للأندية.

وفي سياق آخر، خاض الفريق الكروي الأول في الهلال، اليوم الجمعة، أول مران له في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك استعدادًا لمواجهة الجزيرة الإماراتي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

الزعيم يجهز سلمان الفرج وعبدالله عطيف:

وأعلن الزعيم عن تجهيزه للاعبين سلمان الفرج وعبدالله عطيف من الإصابة، حيث واصل كل منهما برامجه التأهيلية للمشاركة في المباريات.

وفي وقت سابق، أكد فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال على أنه واثق من دعم جميع الأندية السعودية للزعيم في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال المفرج في تصريحات لـ برنامج ”أكشن مع وليد”: “نثق في دعم جميع الأندية السعودية لنا، ونشكر دعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وأضاف المفرج: “اليوم الجمعة سيكون هناك اجتماع لمعرفة بروتوكول والإجراءات الاحترازية في البطولة، كما وضع الجهاز الفني خطة لتجهيز كل من سعود عبدالحميد والحارس محمد العويس للمشاركة في البطولة”.