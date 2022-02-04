صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه قُبض على مواطن، لإيوائه (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في مبنى يملكه في محافظة الدائر، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.

تفاصيل العقوبة المقررة

وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و 996 في جميع مناطق المملكة.