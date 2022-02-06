تنطلق مباراة الهلال ضد الجزيرة الإماراتي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021 المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وستنقل قناتا أبو ظبي Sport Extra و SSC 7 HD مباراة الهلال والجزيرة.

الفائز من مباراة الهلال والجزيرة يواجه تشيلسي

وسيواجه الفائز من مباراة الهلال والجزيرة، نادي تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا مساء الأربعاء المقبل في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وتُعد هذه المشاركة، هي المشاركة الثانية لنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن شارك في نسخة 2019 في قطر، واحتل بها المركز الرابع.

وكان الجزيرة تأهل لمواجهة زعيم آسيا بعد فوزه يوم الخميس الماضي على حساب فريق بيري التاهيتي برباعية مقابل هدف.

تشكيل الهلال ضد الجزيرة المتوقع

وسيكون تشكيل الزعيم المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك، سالم الدوسري، محمد كنو، جوستافو كويلار، ماثيوس بيريرا، أوديون إيجالو، موسى ماريجا”.

ويبحث الهلال عن تحقيق إنجاز خاص به بأن يكون أول ناد سعودي يحقق المركز الثالث في مونديال الأندية، وربما المركز الثاني في حال تأهل لنهائي البطولة.