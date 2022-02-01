أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن النسخة الثالثة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية السعوديين، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الهيئة، أن البرنامج يهدف إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة في تطوير الألعاب لتحسين مهاراتهم في تخطيط وتصميم اللعبة وتطويرها.

موعد انطلاق البرنامج

وسينطلق البرنامج افتراضيًا “عن بعد” في 14 فبراير 2022 ويستمر لمدة 4 أيام، وعلى الراغبين بالانضمام التسجيل من خلال الرابط التالي، على ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة وينتهي التسجيل في تاريخ 7 فبراير 2022.

جهود المرئي والمسموع

وتسعى الهيئة من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية الشابة والرفع من مهاراتهم الإبداعية ضمن جهودها في توطين صناعة الإعلام وتنميته ليكون القطاع أحد الروافد الإستراتيجية للاقتصاد الوطني.