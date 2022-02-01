أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن الأخضر يستحق الخسارة ضد المنتخب الياباني الأول، متمنيًا التعويض وحسم التأهل أمام الصين.

المسحل يؤكد أن الأخضر لم يظهر بالمستوى المتوقع

وقال ياسر المسحل خلال تصريحات تلفزيونية بعد مباراة السعودية ضد اليابان: “لم نكن بالمستوى المأمول وخسرنا ببعض الأخطاء لكن لا نزال في الصدارة وسنحاول الحسم أمام الصين في المباراة المقبلة”.

وتابع المسحل: “لا شك أننا تعرضنا لظروف صعبة من تغير الأجواء والسفر الطويل وعدم وجود حصص كافية من التدريب، بجانب الإنذار المبكر وإصابة المحور عبدالإله المالكي لكن هذه ليست حججًا وسنحاول التعويض”.

وأشار رئيس اتحاد الكرة، إلى أن مجموعة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أقوى، بدليل تأهل إيران إلى كأس العالم رسميًا عن المجموعة الثانية بنفس رصيد الأخضر الحالي 19 نقطة.

ووعد ياسر المسحل الجماهير السعودية بالعمل والتعويض في مباراة الصين المقبلة، والتأهل إلى مونديال قطر قبل مواجهة أستراليا الأخيرة، وطالبهم بالدعم حتى يتحقق الصعود رسميًا.

الأخضر يخسر ويحافظ على الصدارة

وحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الياباني الأول لكرة القدم اليوم على ملعب سايتاما 2002، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وفاز الساموراي بهدفين دون رد.

وحافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على صدارة مجموعته في التصفيات المونديالية برصيد 19 نقطة، فيما رفعت اليابان رصيدها إلى 18 نقطة، لتعزز تواجدها في المركز الثاني.