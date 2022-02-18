قال الناقد الرياضي عبدالله المسند إنه يتوقع أن تتم إقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي من تدريب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، وذلك بعد التعادل مع الفيحاء في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هاسي ستتم إقالته

ورد المسند على الإعلامي وليد الفراج في برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: “الليلة سوف تتم إقالته”.

وكانت فئات عريضة من جماهير الأهلي طالبت بإقالة المدرب الألباني بسبب سوء نتائج الراقي معه بالموسم الحالي، حيث فاز الأهلي في 5 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر ست مباريات.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد

يذكر أن الأهلي صاحب المركز الثامن سيواجه الاتحاد يوم 26 فبراير في الجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن هاسي كان تولى تدريب الأهلي مطلع الموسم الحالي قادمًا من نادي الرائد.