حذر أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، من الآبار الارتوازية المفتوحة التي تترصد لرواد البر.

⚠️لا زالت صحارينا تعج بمئات الدحول، والقلبان، والآبار الارتوازية المفتوحة والمكشوفة والتي تترصد لرواد البر من الصغار والكبار في الليل والنهار‼️

على الرغم من التنبيه والتحذير للجهات ذات العلاقة منذ سنوات‼️

(المقطع منقول) pic.twitter.com/VoSwEEi0CY — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) February 6, 2022

ترصد لرواد البر:

وقال المسند عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: لا زالت صحارينا تعج بمئات الدحول، والقلبان، والآبار الارتوازية المفتوحة والمكشوفة والتي تترصد لرواد البر من الصغار والكبار في الليل والنهار.

تنبيه وتحذير:

وتابع أن ذلك يأتي على الرغم من التنبيه والتحذير للجهات ذات العلاقة منذ سنوات.

ونشر المسند مقطع فيديو يبين وجود آبار ارتوازية مفتوحة تعرض رواد البر للخطر.