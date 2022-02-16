كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، توقعاته بشأن طقس نهاية الأسبوع.

طقس الجمعة:

وتوقع المسند في تغريدة له عبر تويتر، أنه متوقع يوم الجمعة المقبل نشاطاً في الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية على أجزاء من الوسطى والغربية.

طقس السبت:

أما يوم السبت فتحسنت التوقعات بتراجع قوة الرياح السطحية قليلاً عما كانت عليه التوقعات يوم أمس، وتشمل أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية والجنوب الغربي.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية خلال النهار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.