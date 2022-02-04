أكد فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الهلال على أنه واثق من دعم جميع الأندية السعودية للزعيم في بطولة كأس العالم للأندية.

الجميع يدعم الهلال

وقال المفرج في تصريحات لـ برنامج ” أكشن مع وليد”: “نثق في دعم جميع الأندية السعودية لنا، ونشكر دعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وأضاف المفرج: “اليوم الجمعة سيكون هناك اجتماع لمعرفة بروتوكول والإجراءات الاحترازية في البطولة، كما وضع الجهاز الفني خطة لتجهيز كل من سعود عبدالحميد والحارس محمد العويس للمشاركة في البطولة”.

جدير بالذكر أن الهلال كان تأهل لنهائيات كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد المشاركة في نسخة 2019 في قطر، واحتل فيها المركز الرابع بالبطولة.

الزعيم يواجه الجزيرة

وسيواجه الزعيم، فريق الجزيرة الإماراتي مساء الأحد المقبل في ربع نهائي مونديال الأندية.