وصلت بعثة نادي النصر إلى حفر الباطن- قبل قليل- وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الباطن غدًا الخميس في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصراويون يحيون آل معمر ولاعبي الفريق:

وكان في مقدمة الواصلين، مسلي آل معمر رئيس النادي، حيث حرص جمهور العالمي على توجيه التحية له وللاعبي الفريق الكروي الأول بمجرد وصولهم لمقر الإقامة في حفر الباطن.

الفوز يقرب العالمي من الوصافة:

ويسعى أصفر العاصمة للفوز والوصول إلى النقطة رقم 41 والصعود للمركز الثاني، في انتظار خسارة الشباب من نادي الهلال غدًا في الجولة الـ21.