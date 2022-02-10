احتفل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر، باللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر على متن الطائرة التي تحمل الفريق إلى جدة، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الاتحاد غدًا في الجولة الـ20 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لـ النصر عبر “تويتر” صورًا من احتفال لاعبي النصر بأبو بكر، بعد أن تُوج بلقب هداف كأس أمم إفريقيا 2021 التي أُقيمت مؤخرًا في الكاميرون، حيث سجل مهاجم النصر 8 أهداف في البطولة.

وذكر موقع Fichajes الإسباني في وقت سابق أن كل من ليستر سيتي وويست هام يونايتد يرغبان في ضم أبو بكر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النصر تعاقد مع أبو بكر في يوليو 2021، قادمًا من بيشكتاش التركي، بعقد حتى يونيو 2024.

أرقام فينسينت أبو بكر مع النصر بالموسم الحالي

ولعب فينسينت أبو بكر مع نادي النصر في 15 مباراة في الموسم الحالي في الدوري السعودي للمحترفين حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف.