أكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، أن إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر تصر على موقفها في قضية نجم فريق الهلال، محمد كنو.

النصر يصر على تطبيق القانون

وقال سعود الصرامي عبر حسابه على “تويتر”: “النصر (يصر) على تطبيق النظام في قضية محمد كنو، ويطالب بما جاء في العقد بتسديد مبلغ 27 مليون ريال وإيقاف محمد كنو وناديه حسب نصوص لائحة الاحتراف المحلية والدولية”.

وكان عقد محمد كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع الهلال، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، ليؤكد النصر اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيعه مع اللاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انتقادات للجنة الاحتراف

وأثارت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم حالة من الجدل، بعدما أحالت ملف قضية محمد كنو إلى غرفة فض المنازعات، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

وتعرضت لجنة الاحتراف لانتقادات قوية مؤخرًا، لعدم إصدارها قرار في قضية محمد كنو، حيث أكد النقاد الرياضيون أن بيانها “مرتبك”، وطالبوا بتطبيق القانون، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).