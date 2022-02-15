كشف الإعلامي علي العنزي، اليوم الثلاثاء، آخر تطورات قضية نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد كنو مع نادي النصر.

اتحاد الكرة يُخاطب النصر

وقال العنزي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “خاطب الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر وطلبت منه إفادة كاملة في قضية اللاعب محمد كنو، وإدارة الفريق ردت عبر الخطاب بكافة تفاصيل التوقيع”.

ويتوقع أن يتم إيقاف اللاعب الهلالي لمدة تتراوح من 3 لـ6 أشهر، بجانب الغرامة المالية، بجانب إمكانية توقيع عقوبات على الزعيم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك اللاعب مؤخرًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات، وأثار حالة من الجدل بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام الأهلي المصري في المباراة التي خسرها الأزرق برباعية نظيفة.

محمد كنو يجدد عقد والنصر يصعّد

وكان عقد محمد كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع الهلال، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، ليؤكد النصر اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيعه مع اللاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).