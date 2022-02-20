كشفت تقارير إعلامية عن تقدم إدارة نادي النصر بطلب للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل تعيين حكام أجانب لـ مباراة الهلال في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام أجانب قد يحكمون ديربي الرياض في الـ3 من مارس

وقال الإعلامي ” عبدالرحمن الحميدي” مقدم برنامج ” شوت” المذاع على قناة SSC إن إدارة مسلي آل معمر قررت تقديم طلب بإحضار حكام أجانب لمواجهة الزعيم في الجولة الـ23 حيث من المقرر إقامة المباراة في الثالث من مارس المقبل.

وسيلتقي الفريقان غدًا في مباراة نارية في ربع نهائي كأس الملك حيث تُقام المباراة على ملعب ” مرسول بارك” معقل أصفر العاصمة.

غيابات الهلال أمام النصر في كأس الملك

وسيغيب عن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 3 لاعبين، وذلك في مباراة الجار نادي النصر غدًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسيكون خارج حسابات المدرب الأرجنتيني رامون دياز كل من عبدالله عطيف وناصر الدوسري ومحمد البريك، حيث يغيب الثلاثي بسبب التأهيل من الإصابة.

ومن المنتظر اعتماد المدرب دياز على سعود عبدالحميد في خانة الظهير الأيمن لتعويض غياب محمد البريك.