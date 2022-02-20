سيغيب عن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 3 لاعبين، وذلك في مباراة الجار نادي النصر غدًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

سبب غياب الثلاثي عن الهلال أمام النصر

وسيكون خارج حسابات المدرب الأرجنتيني رامون دياز كل من عبدالله عطيف وناصر الدوسري ومحمد البريك، حيث يغيب الثلاثي بسبب التأهيل من الإصابة.

ومن المنتظر اعتماد المدرب دياز على سعود عبدالحميد في خانة الظهير الأيمن لتعويض غياب محمد البريك.

ويرغب الزعيم في الفوز على النصر والتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين، منتشيًا بفوزه العريض على نادي الشباب بخماسية دون رد في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن النصر متواجد حاليًّا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 41 نقطة، أما نادي الهلال ففي المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

رامون دياز يعود للزعيم مجددًا

وكانت إدارة الزعيم قررت يوم الاثنين الماضي، إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم من منصبه كمدرب للفريق الأول مع تعيين المدرب رامون دياز بديلًا له بعد خسارة مباراة المركز الثالث في كأس العالم للأندية.