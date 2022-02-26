حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا مثيرًا على حساب أبها بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة النصر وأبها:

وسجل اللاعب الكاميروني هدف التقدم للعالمي في الدقيقة السابعة والثلاثين، بعد تلقيه عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام الذي غادر المباراة قبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق متأثرًا بإصابته.

وفي الشوط الثاني سجل ماتيتش هدف التعادل لـ أبها، وأهدر اللاعب تي فريدي فرصة إضافة الهدف الثاني بعد إهداره ركلة جزاء.

أبا بكر يُنقذ النصر:

ونجح أبو بكر في إضافة الهدف الثاني لـ العالمي في الدقيقة الـ97، ليصبح رصيد العالمي بعد الفوز 44 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز السادس.