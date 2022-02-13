طالبت جماهير نادي الهلال مجلس الإدارة، برئاسة فهد بن نافل، بإقالة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

الهلال هذا الموسم:

وجاءت المطالب الهلالية بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم برباعية دون رد أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة من 17 مباراة، فيما يتصدر الاتحاد الترتيب بـ47 نقطة من 19 لقاء.

إقالة جارديم مطلب:

ودشنت الجماهير هاشتاق إقالة جارديم مطلب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليكون الأكثر تداولًا في السعودية، وعلق الناقد الرياضي سامي الحريري، قائلًا: “بقاء المدرب هو إهدار: للوقت والمال والتاريخ”.

وعلقت بثينة عبدالعزيز قائلة: “الهلال لا يحتاج إلا الداهية جيسوس”، وكتب بندر الوقيت: “الوضع في الإدارة غريب صمت مطبق، طيب أطلع وضح للجمهور تكلم.. إقالة جارديم بعد الخروج من كأس الملك لا قدر الله ما فيه منه فايدة”.

وقال الصحافي حمود البقمي: “تأخر الإدارة الهلالية في إقالة المدرب المفلس لا يصب في مصلحة الفريق من وجهة نظري.. إقالة جارديم ستعيد التوازن وتُحمّل اللاعبين مسؤولية المرحلة القادمة والتي فيها شيئًا من الامل للحاق بسباق الدوري وتجاوز الأدوار المؤهلة في مسابقة الكأس”.

وكتب هلالي كويتي: “لا يمكن أن يكون جميع النقاد في جميع القنوات والبرامج وكذلك العشاق والمحبين والجماهير الهلالية متفقين على أن جارديم عبث بالزعيم وبتاريخه وأضاع هيبته وهويته ولا يكون ذلك واضحًا لإدارة الزعيم كان يجب إقالته من قبل كأس العالم للأندية، فماذا تنتظر الادارة ..!؟”.