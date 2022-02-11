أكد المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم على أنه يسعى لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة مواجهة الأهلي المصري.

جارديم يسعى لحصد الميدالية البرونزية

وقال جارديم: “كان هدفنا الأساسي الوصول إلى النهائي وفشلنا في ذلك.. الآن انتقلنا إلى الهدف الثاني بتحقيق المركز الثالث، مواجهة الأهلي ستكون صعبة ومليئة بالتنافس.. سنكافح من أجل الفوز”.

وتابع جارديم خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة المرتقبة: “مشاركة الأهلي المصري 7 مرات في المونديال لا تمنحه أفضلية.. لدينا 23 لاعبًا ويجب أن يكونوا مستعدين للعب في أي وقت”.

وأضاف جارديم: “محمد كنو لعب بطريقة ممتازة في المباريات السابقة.. وكويلار يقدم أداء رائعًا، وسنحاول غدًا السيطرة والاستحواذ على الكرة منذ البداية.. وأثق في جميع لاعبي الهلال”.

الهلال ضد الأهلي المصري

ويلعب الهلال ضد الأهلي المصري، يوم غد السبت عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وتُعد مباراة الهلال ضد الأهلي المصري هي الرابعة التي تجمع فريقًا سعوديًا بآخر عربي في بطولة كأس العالم للأندية، حيث شهدت تفوقًا لأندية المملكة، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).