سيكون نادي الهلال ثاني ناد سعودي يواجه بطل أوروبا في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي بسداسية لهدف وتأهله لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في دور نصف النهائي.

نتيجة النصر وريال مدريد قبل 22 عامًا

وكان النصر أول ناد سعودي واجه بطل أوروبا في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تقابل مع ريال مدريد الإسباني في نسخة 2000 من بطولة كأس العالم للأندية، ووقتها فاز الريال بثلاثية لهدف.

ويطمح زعيم آسيا إلى كتابة التاريخ والتأهل إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية التي شاركت في المونديال، كما أن فوز الزعيم على تشيلسي بطل أوروبا، سيكون أول فوز آسيوي ضد أندية أوروبا في تاريخ مواجهات أندية القارتين في بطولة كأس العالم للأندية.

ثاني مشاركة عالمية لـ الهلال

يذكر أن الزعيم يشارك في ثاني نسخة له ببطولة كأس العالم للأندية بعد أن شارك في نسخة 2019 وحقق من خلالها المركز الرابع.