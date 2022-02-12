حصد نادي الهلال، المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الخسارة من الأهلي المصري برباعية دون رد.

ملخص مباراة الهلال والأهلي

بدأت المباراة بضغط هجومي قوي من الأهلي، وسط تراجع غير مبرر من فريق الهلال، لينجح ياسر إبراهيم في إحراز الهدف الأول لـ الأهلي بطل إفريقيا في الدقيقة الثامنة من ضربة رأسية.

وعاد بعدها ياسر إبراهيم ليضيف الهدف الثاني في شباك زعيم آسيا من ضربة رأسية في الدقيقة السادسة عشرة.

ووسع أحمد عبدالقادر الفارق لـ الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة الـ41.

الأهلي المصري يستغل النقص العددي

وشهد الشوط الأول طرد لاعبين من زعيم آسيا وهما البرازيلي ماثيوس بيريرا واللاعب محمد كنو بعد ضربهما لكل من عمرو السولية وياسر إبراهيم بدون كرة.

وفي الشوط الثاني، استغل الأهلي النقص العددي لدى فريق الهلال، ليضيف الهدف الرابع عبر عمرو السولية من تصويبة قوية خدعت محمد العويس في الدقيقة الـ65.

وألغى الحكم هدفًا خامسًا سجله اللاعب أحمد عبدالقادر بداعي التسلل.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي المصري ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه، بينما تواجد زعيم آسيا في المركز الرابع للمرة الثانية في تاريخه.