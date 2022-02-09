تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، أولى خسائره أمام الأندية الإنجليزية، وذلك بعد فوز نادي تشيلسي بهدف دون رد وصعوده لنهائي كأس العالم للأندية.

نتائج الهلال في مباريات بـ كأس العالم للأندية:

وخاض الزعيم 5 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية نسختي 2019 و2021 أمام كل من الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي ومونتيري المكسيكي والجزيرة الإماراتي وتشيلسي الإنجليزي، ليفوز الزعيم في مباراتين أمام كل من الترجي والجزيرة ويخسر 3 مباريات.

الزعيم سيخوض سادس مواجهاته في مونديال الأندية ضد الأهلي المصري عصر السبت المقبل، حيث يطمح كبير آسيا في الفوز ونيل الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه.

إشادة كبيرة بأداء الزعيم:

وكانت جماهير نادي الهلال واللاعبين السابقين للنادي أشادوا بأداء الفريق في مباراة اليوم، حيث كان بطل آسيا قريبًا من الفوز لولا إهدار فرصتين محققتين عبر كل من المالي موسى ماريجا ومحمد كنو.

جدير بالذكر أن زعيم آسيا سيواجه النادي الأهلي المصري في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية السبت المقبل.