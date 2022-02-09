خسر نادي الهلال فرصة الصعود لنهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد الخسارة أمام نادي تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا في الدور نصف النهائي.

ملخص مباراة الهلال وتشيلسي:

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم فريق تشيلسي بهدف دون مقابل سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ32 بعد خطأ دفاعي من ياسر الشهراني.

زعيم آسيا لم يستغل أفضليته في الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، دخل زعيم آسيا بصورة مغايرة حيث أهدر فرصتين محققتين للتهديف عبر كل من المالي موسى ماريجا ومحمد كنو، تصدى لهما الحارس الإسباني كيبا حارس تشيلسي بشكل مميز.

هدددددف!⚽️

د32' الهدف الأول لـ تشيلسي عن طريق لوكاكو

الهلال 0 × 1 تشيلسي#كأس_العالم_للأندية#قنوات_SSC pic.twitter.com/Cey46j2tAa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2022

ولم يستثمر لاعبو الهلال، الفرص التي صُنعت من البرازيلي ماثيوس بيريرا حيث قدم 5 تمريرات حاسمة لتسجيل الأهداف، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدف دون مقابل.

سيواجه تشليسي فريق بالميراس البرازيلي في نهائي مونديال الأندية السبت المقبل في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما يواجه الزعيم، بطل إفريقيا النادي الأهلي المصري في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث عصر السبت المقبل في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.