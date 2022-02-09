تمكن البلجيكي روميلو لوكاكو من إحراز الهدف الأول لـ تشيلسي الإنجليزي في شباك الهلال، وذلك ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

هدددددف!⚽️

د32' الهدف الأول لـ تشيلسي عن طريق لوكاكو

الهلال 0 × 1 تشيلسي#كأس_العالم_للأندية#قنوات_SSC pic.twitter.com/Cey46j2tAa

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2022

ونجح لوكاكو في استغلال خطأ دفاعي من اللاعب ياسر الشهراني في الدقيقة الـ32 ليسجل الكرة في شباك عبدالله المعيوف.

وتُقام المباراة بين الفريقين، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.