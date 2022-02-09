تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، لمتابعة مباراة الهلال ضد تشيلسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.

الهلال يطمح بالتأهل إلى النهائي

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم لكتابة التاريخ، بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، كأول نادٍ سعودي ينجح في تحقيق هذا الإنجاز.

ويدخل الزعيم مباراة الهلال ضد تشيلسي اليوم بمعنويات مرتفعة للغاية، حيث إنه قدم مستوى لافتًا في مواجهته الأولى أمام الجزيرة الإماراتي، ليحول تأخره بهدف إلى فوز عريض بسداسية، في نتيجة هي الأكبر بتاريخ مونديال الأندية.

ويملك الزعيم لاعبين محترفين على مستوى عال، ما يحفز الفريق الأول لكرة القدم على التألق وعدم الرهبة أمام بطل أوروبا اليوم، خاصة الرباعي الذي سبق وواجه البلوز، ويتقدمهم بيريرا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما يملك جارديم كتيبة مميزة من اللاعبين المحليين في صفوف الهلال الذين يعول على تألقهم، وفي مقدمتهم؛ الحارس عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، محمد كنو وسالم الدوسري، فيما يفتقد لقائده سلمان الفرج.

بالميراس ينتظر الفائز

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي الفائز في مباراة اليوم لمواجهته في النهائي، وذلك بعد تجاوزه لعقبة على الأهلي المصري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).