وصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قبل قليل وذلك استعدادًا للمشاركة بـ كأس العالم للأندية.

الهلال يواجه الجزيرة الأحد المقبل

وسيواجه الزعيم، نادي الجزيرة الإماراتي في ربع نهائي كأس العالم للأندية مساء الأحد المقبل.

وتُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتأهل فريق الجزيرة إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية وذلك بعد فوزه على فريق بيري بطل تاهيتي في الدور الأول برباعية لهدف في بطولة كأس العالم للأندية.

الزعيم يشارك للمرة الثانية

ويشارك أزرق العاصمة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد احتلاله للمركز الرابع في نسخة مونديال الأندية عام 2019 التي أُقيمت في قطر.